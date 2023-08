Mostra de Venise : Lorànt Deutsch raconte les années sombres du festival !

À l'occasion de l'ouverture de la 91e édition de la Mostra de Venise, Lorànt Deutsch revient sur l'histoire du célébrissime Festival international de cinéma de Venise. Si l'événement est le doyen des festivals mettant à l'honneur le 7e art, il cache néanmoins un passé plus méconnu. Tout commence par le contexte de sa création : la Mostra est fondée en 1932, alors que les fascistes italiens étaient au pouvoir. C’est d’ailleurs un membre très important du parti de Mussolini qui va la créer, le futur ministre des Finances du régime, Giuseppe Volpi.

Le but principal de la Mostra est de promouvoir le cinéma et on sait combien les Italiens contribueront à lui donner ses lettres de noblesse ! Mais l’intérêt politique n’est jamais très loin, en particulier à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1938, La Mostra affiche une propagande particulièrement outrancière. Par exemple, le film Luciano Serra, pilote fait l’éloge de la conquête coloniale de l’Ethiopie. Il est d’ailleurs produit par le fils du Duce : Mussolini ! Cette même année, un documentaire à la gloire du régime nazi, Les Dieux du Stade, est récompensé. Il y a même un prix "Coupe Mussolini", qui est en réalité l’ancêtre du Lion d’Or.

L'Europe n'est pas dupe. Un an plus tard, en 1939 va être crée un nouveau festival, une arme de diplomatie culturelle pour lutter contre la Mostra, le festival de Cannes. Au début, on envisage de créer ce nouveau festival à Biarritz, car on y trouvait toute la structure hôtelière. Puis, on pense à Alger, à Deauville et Vichy. Finalement, c’est Cannes qui est retenu. Malheureusement, la première édition est ajournée à cause de la guerre qui éclate. Il faudra attendre 1946 pour que le projet se concrétise.

Le projet a été soutenu par les antifascistes des années 30, en particulier par le ministre de la culture Jean Zay, futur résistant assassiné dans sa cellule peu avant la libération en 1944. Comme quoi la guerre, ça ne se mène pas qu’avec des canons et des bombes, mais aussi avec des bobines et des pellicules ! D’ailleurs, la tradition continue. Le discours le plus applaudi de la Mostra l’année dernière a été celui d’un certain Zelenski…

