États-Unis : plus d'armes à feu dans les Looney Tunes

publié le 10/06/2020 à 10:48

Une page symbolique se tourne dans l'histoire des armes à feu aux États-Unis. Alors que les légendaires Looney Tunes font leur retour à l'occasion du lancement dans la plateforme HBO Max, un détail d'importance est venu se glisser dans les 80 nouveaux épisodes.

Comme l'explique le Huffington Post, le dessin animé s'est saisi dans sa version moderne de la question des armes à feu aux États-Unis qu'il a décidé de bannir.

“Nous n’utilisons plus d’armes à feu, mais nous faisons toujours de la violence cartoonesque - avec de la dynamite, des explosifs et ce genre de choses... Cela est en quelque sorte protégé par la nature du cartoon”, explique le producteur exécutif Peter Browngardt auprès du New York Times.

Ainsi Sam le pirate est-il désormais privé de ses deux pistolets historiques, tandis que le fusil du chasseur Elmer s'est transformé en une étonnante faux.

“Nous traversons une période de lutte contre le harcèlement dans la société moderne, explique le chef scénariste de la série, Johnny Ryan, au New York Times. Tout le monde doit être ami. Tout le monde doit bien s’entendre. Mais les Looney Tunes sont à peu près l’antithèse de cela. Ce sont deux personnages en conflit qui se battent et cela devient parfois assez violent”.

Pas de panique, donc, l'esprit du cartoon est toujours là, les chamailleries aussi, mais sans armes à feu.