"Killers of the flower moon" : quel lien relie Montauban au nouveau film de Martin Scorsese ?

La sortie du nouveau film de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" mercredi 18 octobre, n'a pas manqué d'attirer les foules dans la ville de Montauban. Et pour cause, ce film a un lien particulier et incroyable avec le chef-lieu du Tarn-et-Garonne, qui ne concerne pas Martin Scorsese, Robert De Niro ni Leonardo Di Caprio mais les indiens du film.

Le film raconte l’histoire des Indiens Osages, une tribu de l’Oklahoma, victime d’une vague d’assassinats dans les années 1920 car sur leurs terres est découvert un gisement de pétrole. Devenus richissimes, ils attirent évidemment la cupidité de certains pionniers blancs. Mais ce qui lie à vie ces Osages aux Montalbanais remonte à un siècle plus tôt, en 1827.

Six Indiens Osages décident de traverser l’Atlantique pour découvrir la France. Car leurs fameuses terres appartenaient à notre pays avant que Napoléon ne les vende aux États-Unis. Les Osages avaient donc des contacts avec des trappeurs et des missionnaires français et débarquent au Havre en juillet 1827.



Accueillis comme des bêtes curieuses avec leur visage peint et leur crâne rasé, cette arrivée est un choc thermique pour ces Indiens, qui ne comprennent, ni ne parlent notre langue. Ils sont pris en main par deux escrocs qui les embobinent et leur font visiter les quatre coins de la France. Les exhibant comme des phénomènes de foire contre de l’argent qu’ils ne verront jamais.



Un lien qui perdure dans le temps

Les Osages sont même présentés à la cour du roi Charles X. Et puis au bout d’un moment, passés de mode, les deux types les laissent tomber. C’est le début de deux ans de galère, à errer dans un pays dont il ignore tout. Ils s’accrochent à une lueur d’espoir : Montauban.

C'est dans cette ville que vit Louis-Guillaume Dubourg, leur ancien évêque en Amérique. Marqué par le décès de trois d’entre eux, les survivants Petit Chef, Grand Soldat et Femme Faucon parviennent à Montauban. Dans un élan de générosité, toute la population sollicitée par l’évêque réunit la somme et leur paye le voyage retour. Ce geste, les Osages ne l’ont jamais oublié. Et le lien s’est retissé en 1989 quand des contacts sont à nouveau établis avec les Osages.

Résultat, en 1992, un rond-point des Osages est inauguré à Montauban, le même à Pawhuska, leur capitale, où une rivière est rebaptisée "Gasconade", clin d’œil à la Gascogne. Les deux villes sont jumelées depuis 1999. Et chaque année des ancêtres des Osages de 1829, dont certains ont joué dans le film de Martin Scorsese, viennent en pèlerinage à Montauban, où on leur a octroyé, pour le symbole, une parcelle de terre dans un jardin public.