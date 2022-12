Jardinage : comment nettoyer ses outils avant l’hiver ?

Trois produits indispensables pour bien nettoyer l’ensemble de ses outils : de l’huile de lin, du savon noir liquide et une paille de fer. Le premier outil à préparer pour l’hiver, c’est bien entendu le sécateur ! La première étape consiste à frotter, nettoyer les lames avec une paille de fer afin de retirer la rouille ou encore toutes les saletés présentes sur celles-ci. On ajoute ensuite de l’huile de lin sur les lames ou du savon noir liquide. Une fois ce travail réalisé, on en profite pour affûter les lames avec une lime ou tout simplement avec une pierre à corindon. On ajoute un peu de graisse sur le ressort et sur les écrous puis on peut enfin stocker son sécateur à l'abri des intempéries et hors de portée des enfants. N’oubliez pas de laisser votre sécateur ouvert pour éviter d’abîmer le ressort.

Pour le reste des outils, bêche, pioche, grelinette, binette et j’en passe, vous allez tout simplement nettoyer la partie métallique mais aussi le manche avec de l’eau afin de retirer un maximum de terre. Puis vous allez tout simplement placer vos outils au soleil pour les sécher. Une fois vos outils secs, vous allez utiliser du papier de verre très fin ou une paille de fer pour retirer la rouille sur les parties métalliques. Si vous avez des outils avec un manche en bois, profitez-en pour faire de même sur les manches ! Ajoutez ensuite de l’huile de lin sur la partie métallique et sur la totalité du manche.

Si vous avez un robot tondeuse, il est plus que temps de le rentrer dans votre garage ou votre atelier. Pour cela, désactivez la tonte automatique puis une fois la charge pleine, stockez-le en intérieur. Nettoyez votre robot à l’aide d’une brosse pour retirer un maximum d’herbes. Débranchez ensuite votre station et protégez-la à l’aide d’une bâche ou d’un pot afin de protéger l’électronique.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info