Jardinage : comment fabriquer un hôtel à insectes avec vos enfants ?

En février mais aussi en mars, c’est le bon moment pour réaliser un hôtel à insectes dans votre jardin. En plus d’être pédagogique au niveau de sa réalisation, c’est aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la macrofaune. Avant de commencer à vouloir se rendre en jardinerie pour acheter tout ce qu’il vous faut, il faut savoir que dans la nature, les insectes s’abritent un peu partout, dans du bois mort, dans des pierres, dans la terre, sous des feuilles… donc nous allons essayer de récupérer un maximum de ressources naturelles pour recréer toutes ses conditions.

Pour la dimension, vous pouvez réaliser ce que vous voulez, le plus important, c’est d’avoir une profondeur d’au minimum 15 cm. Il faudra bien entendu le protéger de la pluie avec un toit par exemple, le surélever du sol pour éviter un excès d’humidité, l’installer dans un lieu calme sans trop de passages et surtout à orienter sa façade en direction du sud-est afin que les insectes puissent profiter des premiers rayons de soleil en début de journée mais aussi d’être protégés des vents froids du Nord.

Une fois que vous avez trouvé l’emplacement idéal et fabriqué la structure avec un toit, il faut maintenant remplir votre hôtel à insectes ! Nous allons pour cela y ajouter des branches afin, on l’espère, d’attirer des carabes, des petits coléoptères mangeurs de limaces. On y ajoutera ensuite des pierres pour attirer des mille-pattes ou encore des lézards. On ajoutera aussi un tas de paille ou encore un vieux pot en terre cuite rempli de paille afin d’attirer des perce-oreilles qui se nourrissent de pucerons !

On ajoutera aussi des bûches percées avec plusieurs diamètres entre 3 et 15 mm afin d'abriter les coccinelles ou les abeilles, les coccinelles mangent énormément de pucerons et les abeilles vont nous aider à polliniser les fleurs de nos fruitiers ou de nos légumes. On peut aussi ajouter des tiges de bambous creuses, un pot en terre cuite avec du sable, des pommes de pin … Bref, utilisez un maximum de ressources naturelles que vous pouvez récupérer en forêt ou dans votre jardin afin de compléter votre hôtel à insectes.

Cet hôtel à insectes permettra d'abriter un maximum d’insectes pollinisateurs ou non afin de maintenir une biodiversité la plus variée possible.

