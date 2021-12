Grotte de Lascaux : comment 4 explorateurs ont découvert le trésor de la Préhistoire

Nous sommes le 12 septembre 1940. Le soleil qui tape sur la jolie région de Montignac fait oublier un instant à ses habitants la dure réalité de l’époque : depuis le mois de mai, nous sommes en guerre. La France est coupée en deux, mais ici, en Dordogne, nous sommes toujours en zone libre

Ce matin, 4 amis se sont donné rendez-vous : Georges Agniel, Jacques Marsal, Simon Coencas et Marcel Ravidat. C’est ce dernier qui a rameuté la troupe : il y a 4 jours, alors qu’il se promenait dans la région, son chien Robot est tombé dans un trou en poursuivant un lapin. S’il a réussi à le sauver, cette malencontreuse histoire titille sa curiosité et le goût de l’aventure qu’il partage avec ses 3 compères. Et si ce trou menait au souterrain qui, selon la légende, conduit au coffre-fort des comtes du Périgord ? Évidemment, devant l’enjeu, personne ne manque à l’appel !

Première étape : élargir l’orifice afin de pouvoir y laisser passer un homme. L’excitation est à son comble. C’est Marcel qui se glisse le premier dans la petite cheminée verticale, il glisse soudain et dévale la pente dans un éboulis de pierre. Devant ses yeux ébahis : une immense salle d’une trentaine de mètres de long. Marcel appelle ses copains qui le rejoignent avec impatience. Tous les 4, équipés d’un éclairage de fortune, ils progressent, le cœur battant dans le noir et s’aventurent dans une sorte de resserrement de la galerie.

Une découverte majeure

Et c’est là qu’ils aperçoivent d’étranges peintures. Leur lampe parcourt le mur et éclaire par partie un extraordinaire bestiaire : fauves, chevaux, taureaux, bisons, semblent galoper autour d’eux. Les 4 jeunes explorateurs font face à l’une des plus importantes grottes ornées du Paléolithique supérieur, 18.000 ans après leur application, les pigments sont extraordinairement conservés. La grotte de Lascaux vient d’être découverte.

Léon Laval est l’ancien instituteur de Marcel Ravidat. C’est lui que le jeune homme préviendra en premier. Aidé de l’Abbé Henri Breuil, spécialiste de la préhistoire, ils procèderont à l’expertise du trésor en compagnie d’une équipe de scientifiques. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute : cette découverte est majeure.

Le village est en effervescence, tout le monde veut voir ce chef-d’œuvre. Marcel et ses comparses décident de camper à l’entrée de la grotte pour la protéger. Elle ne leur aura appartenu que quelques heures car déjà, leur trésor leur échappe : De grands travaux vont avoir lieu pour en permettre l’accès au public. Le site sera classé monument historique et ouvrira officiellement au public. En 1948, auront lieu les premières visites de ce que l’Abbé Breuil surnommera "La Chapelle Sixtine de la Préhistoire".

La grotte doit fermer en 1963

Elle accueillera des millions de visiteurs. Mais, la grotte de Lascaux sera victime de son succès. Si les peintures avaient été découvertes dans un état exceptionnel, elles se dégraderont à une vitesse vertigineuse et risqueront de disparaître. En 1963, André Malraux, alors ministre des Affaires Culturelles, fera fermer la grotte au public. Désormais, les œuvres de la nuit des temps ont retrouvé l’obscurité qui leur est si chère. Mais l’on peut toujours admirer sa réplique juste à côté et l’ont dit que l’effet est bluffant.

Ce soir dans Jour J de 20h à 21h nous vous emmenons dans un voyage dans la Préhistoire et la visite d'un lieu magique qui dit tant de choses et qui a recouvré la paix. Notre invité sera Yves Coppens, paléontologue.