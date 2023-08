Le rouge va mettre le feu à notre vestiaire à partir de cet automne. L'occasion de revenir sur l'histoire de cette couleur incontournable car dès la rentrée, et même en hiver, la mode sera au rouge ou ne sera pas.

Toutes les marques vous proposeront des pièces rouges : manteaux en fourrure, vestes en cuir, chemises en soie, robes en tweed et pulls en cachemire, chapeaux, gants, foulards, collants, chaussettes et escarpins… du rouge, du rouge, encore du rouge. Du plus vif au carmin, le plus foncé, il vous sera proposé en total look, ou par petites touches.

Valentino est le premier grand couturier à avoir fait du rouge sa couleur fétiche. En 1959, il crée sa première robe rouge vif, qu'il baptise "Fiesta". Depuis, pas une de ses collections ne sort sans inclure des modèles en rouge. En 1991 sont arrivées les fameuses semelles rouges de Louboutin. Et c'est depuis 1925 que RTL est en rouge. Un logo loin d'être choisi au hasard, puisque le rouge est une couleur à la symbolique très forte.

Et il ne faut pas se tromper de ton, parce qu'il y en existe de toutes sortes. Petite révision historique pour ne pas commettre d’impair et en rougir de honte.

Le rouge ocre, une couleur ancestrale

Si vous optez pour le rouge ocre par exemple, qui sera l'un des tons à la mode cet hiver, sachez que c'est la première des couleurs maitrisées par l’homme en occident. Au Paléolithique, c’est en rouge, obtenu à partir des terres ferrugineuses, que les hommes peignaient chevaux, bisons et autres buffles sur les parois des grottes. C’est aussi en rouge ocre que nos ancêtres chasseurs