Tour de France : pourquoi les maillots jaune, vert et à pois ont-ils ces couleurs ?

Le départ de la 110e édition du Tour de France se tient vendredi 1er juillet. L'occasion de revenir sur l'origine des couleurs des maillots jaune, vert et à pois. Ces couleurs sont apparues au fil des éditions car aucune n’était présente lors du tout premier Tour en 1903. Seul le leader était identifié avec un simple brassard vert. C’est en 1919 qu'Henri Desgranges, créateur de la course, a l’idée d’un maillot pour que le public puisse distinguer le leader dans le peloton. Pourquoi jaune ? C’était la couleur sur laquelle était imprimé l’Auto, ancêtre de l’Équipe et journal dont il était le patron. D’ailleurs depuis l’origine et aujourd’hui encore, sur ce maillot, on trouve les initiales de son inventeur, HD comme Henri Desgranges.



Le Français Eugène Christophe, surnommé "le Vieux Gaulois", fut le premier à le porter au départ de la 11ème étape le 19 juillet à Grenoble, et non de la première étape. Ce maillot jaune n’était pas prêt, il y avait eu des petits problèmes dans sa confection. C’est donc avec du retard qu’Eugène Christophe l’a endossé. Ce qui lui a valu d’être surnommé le Canari par les autres couleurs et de devenir paradoxalement la risée du peloton qui trouvait ce maillot ridicule.

Le maillot vert, le maillot du leader du classement par points, généralement un sprinter. Ça a été le deuxième maillot distinctif à apparaître. En 1953 et s’il est vert, c’est parce que c’était la couleur de son sponsor, la Belle Jardinière, une chaine de magasins de vêtements sur mesure. Le partenariat a pris fin en 1967 mais la couleur est restée. Sauf en 1968 où le maillot devint rouge et blanc. Il s'agissait des couleurs de la marque de soda SIC qui sponsorisait la tunique. Devant le tollé, le maillot a retrouvé le vert.

Le fameux maillot blanc à pois rouges du meilleur grimpeur est né en 1975. Jusque-là, le leader du grand prix de la montagne avait juste une pastille rouge sur son maillot. Trop discret pour les chocolats Poulain, qui sponsorisent ce classement. Du coup d’une simple pastille, on passe à 90 pois rouge sur blanc. Un hommage en fait du patron du Tour d’alors, Felix Levitan, à une de ses idoles, Henri Lemoine, sept fois champion de France dans les années 30. S’inspirant d’une casaque de jockey, il courait avec un maillot blanc à pois rouges. Cela lui avait valu, car en plus il n'était pas grand, le surnom de "P'tit pois". D’ailleurs ce coureur qui a inspiré le maillot de meilleur grimpeur du Tour était nul en montagne puisque lui son truc c’était la piste. Ce maillot est devenu si populaire qu’à l’époque Poulain a changé ses emballages de chocolat, remplaçant le bleu par du rouge.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info