Cryptomonnaies : qu’est-ce que l'arnaque dite au "tir de tapis" ?

Des influenceurs encore confrontés à la justice ? Quelques mois après la mise en lumière des pratiques désignées comme douteuses des influenceurs de télé-réalité, notamment leurs placements de produits, réputés mensongers, voire illicites dans certains cas, plusieurs dizaines de personnes ont mené une action collective en justice. Elles estiment avoir été arnaquées en investissant dans des produits financiers vantés par de célèbres influenceurs.

Deux plaintes collectives réunissant 88 plaintes conjointes, notamment pour "escroquerie" et "abus de confiance" ont été déposées vendredi auprès de la procureure de Paris, a expliqué l'avocat des plaignants, Alexandre Dacos lors d'une conférence de presse. Sont particulièrement visés, le couple Marc et Nadé Blata, installés à Dubaï.

Me Alexandre Dacos explique que le couple a mis en vente et fait la promotion de deux produits financiers, la NFT "Animoon" et le canal de trading "Blatagang", dans lesquels ont investi des milliers de leurs abonnés, sans en voir les gains promis. L'avocat estime le préjudice total à 6,3 millions d'euros, le tout grâce à cette arnaque dite au "tir au tapis". Cette escroquerie est répandue dans le domaine des cryptomonnaies. Alexandre Dacos, du cabinet Ziegler & Associés, spécialisé dans les arnaques aux cryptomonnaies, en explique le fonctionnement.

Un développeur attire, parfois à l'aide de la promotion d'influenceurs, des investisseurs vers un nouveau projet de cryptomonnaie, puis se retire avant que le projet ne soit construit, laissant aux investisseurs une monnaie sans valeur. Pensant pouvoir faire fructifier leur investissement, ils ont en fait tout perdu. Dans le cas précis de ces deux projets, Me Alexandre Dacos fait état de "milliers d'investisseurs ayant perdu de quelques centaines à 100.000 euros".

