Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi ce sport est-il né d'une erreur ?

La Coupe du monde de rugby démarre ce vendredi 8 septembre 2023. Elle se déroule un peu partout en France, Paris, à Lille, à Nantes, Lyon, Nice, Bordeaux… et bien sûr à Toulouse. Le sud-ouest, c’est bien connu, c’est la terre promise de l’Ovalie.

L'histoire du rugby ne date pas d’hier. On joue au jeu de ballon depuis la nuit des temps. Dès l’Antiquité, le monde gréco-romain joue à l’harpastum, un sport collectif avec une balle, considéré comme l’ancêtre du rugby. On en voit notamment des représentations sur des mosaïques en Sicile. En France, il y a la Soule, un jeu traditionnel du Nord-Ouest qui lui aussi est considéré comme l’ancêtre du rugby et qui aurait peut-être été introduit en Angleterre lors de l’arrivée de Guillaume le Conquérant en 1066.

Quant au rugby tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce sont bien les Anglais qui l'ont inventé en 1823 dans la ville de Rugby, d'où son nom. Une légende raconte qu'à la mi-temps d'une partie d’un genre de football, un garçon se serait saisi du ballon et l’aurait porté dans ses bras jusque derrière la ligne de but adverse, au lieu le pousser du pied. Ainsi serait né le Rugby.

>> Entrez dans l'Histoire Tous les matins, du lundi au vendredi, Lorànt Deutsch présente "Entrez dans l’Histoire – la quotidienne". Fervent défenseur de notre patrimoine, l'animateur nous fait voyager dans le temps et raconte avec sa faconde inimitable, les grands moments qui ont façonné notre pays. Retrouvez aussi Lorànt Deutsch tous les samedis, dans le podcast "Entrez dans l'Histoire". Un podcast RTL Originals qui dresse le portrait d’une grande figure de l’Histoire.



