Corse : pourquoi y a-t-il une tête de Maure coiffée d'un bandana blanc sur le drapeau ?

Ce détail était aux yeux de tous depuis plus d'un an, et pourtant personne n'a rien remarqué. Emmanuel Macron a modifié le bleu du drapeau de la France. Désormais, un bleu marine, plus foncé, apparaît derrière le président de la République lorsqu'il s'exprime. RTL s'est donc penché sur l'histoire des drapeaux et notamment celui de la Corse.

Sur le drapeau régional corse on peut voir une tête de Maure noire coiffée d'un bandana blanc sur fond blanc. Il a été adopté en 1762 par l'assemblée de la république de Corse. Savez-vous ce qu'il représente ?

L'une des légendes raconte qu'à l'époque des raids des Sarrazins en l’an 704, les guerriers corses avaient l'habitude d'empaler la tête de leurs ennemis sur des piques. Pour décourager les envahisseurs et fêter leur victoire, les habitants mirent la tête du chef Maure sur un piquet et l’exhibèrent de villages en villages.