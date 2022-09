Comment une mauvaise note à l’école est devenue un succès mondial ?

Cela se passe en 1965, du côté de la célèbre université de Yale sur la côte Est des États-Unis où Bill Clinton, George Bush père et fils ou encore Jodie Foster et Meryl Streep ont fait leurs études. Un jeune étudiant du nom de Fred Smith y est inscrit en économie. Il doit dans le cadre d’un projet de classe soumettre une idée et un business de création d’entreprise. Pilote amateur, Smith rend un projet centré autour de sa passion : l’aviation.

Comme à l’époque la livraison de colis prend un temps fou, minimum 48 heures vu qu’elle se passe soit par camion, soit par avion de ligne classique, Fred Smith se dit qu’une compagnie rapide et fiable qui transporterait de nuit des paquets dans une flotte d’avions spécialement dédiée à cette tâche pourrait fonctionner. Cela permettrait par la même occasion de livrer au plus vite des produits urgents comme les médicaments.

Ce n'est pas de l'avis de son prof d'économie : il lui colle un C, ce qui équivaut à 10 sur 20, parce que pour lui, cette idée est certes sympathique et maligne mais elle ne fonctionnera jamais. Sauf qu’une fois ses études finies, Fred Smith n’en démord pas, il croit dur comme fer à son projet.

C’est ainsi qu’en 1973, avec 4 millions de dollars dont il a hérité, Fred Smith lance Federal Express, qu’on connaît tous dans nos boîtes aux lettres aujourd’hui sous le nom de Fedex. C'est le numéro un mondial du fret aérien avec 6,5 millions de colis livrés chaque jour grâce à une flotte de 672 avions et un chiffre d’affaires annuel de 21 milliards d’euros.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info