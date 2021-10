Comment un pâtissier français a déclenché une guerre entre la France et le Mexique

Cela se passe en 1838, à cette époque, des commerçants français prospèrent au Mexique qui vient d’obtenir enfin son indépendance. Voir des étrangers s’enrichir dans leur pays à l’économie fragile finit par déclencher une vague de jalousie et de xénophobie chez les locaux. Des pillages ont alors lieu, notamment celui de la pâtisserie de monsieur Remontel à Mexico. Mais, il ne l’entend pas de cette oreille et décide de réagir.

Il écrit au roi de France, Louis-Philippe pour se plaindre et demander réparation, sans trop d’espoir. Et pourtant le souverain lui répond. Mieux, il exige du gouvernement mexicain d’indemniser monsieur Remontel et tous les ressortissants tricolores victimes à hauteur de 600.000 pesos, sans quoi la France sera obligée de sévir. Évidemment, c’est un prétexte pour Louis-Philippe qui cherche depuis quelques temps un moyen d’obliger le Mexique, aux ressources naturelles immenses, à faire commerce avec la France. Comme prévu les Mexicains refusent. Et là, ça dégénère.

La France envoie des navires faire le blocus du port de Vera Cruz pour faire plier le Mexique. Ce qui déclenche une guerre qu’on baptise "la guerre des Pâtisseries". Une guerre remportée par la France qui a fait quand même une centaine de morts et duré à peine 3 mois. Vous me direz, c’est logique pour de la pâtisserie d’avoir fait une guerre éclair !

