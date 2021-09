Pourquoi joue-t-on au foot à 11 ?

Il y a une vraie raison s'il y a 11 footballeurs par équipe, qui n’est pas que le football s’est inspiré du sport national britannique, le cricket, qui lui aussi se joue à 11. C'est tentant comme explication, mais c'est faux.

Comme cette autre légende qui voudrait que ce soit lié à une histoire de dortoirs. À l’origine du football se jouait entre universités et comme les dortoirs des internats comptait dix étudiants et un surveillant, naturellement dans l’équipe de foot de la fac, il y avait les dix élèves sur le terrain et leur pion en gardien de but. Logique.

Sauf que dans les faits par exemple, un des tout premiers matchs de l’histoire du foot, le 26 décembre 1860, entre Sheffield FC et Hallam FC, les deux équipes étaient à 16 contre 16. En vérité, comme aucun règlement officiel n’était rédigé, on jouait un peu comme on voulait : par exemple, un Cambridge/Shrewsbury School s’est joué à 15 contre 25. Résultat : 0-0, là, ce n'était pas un foot, mais un foutoir. Ce qui a poussé au bout d’un moment les universités à se réunir pour établir des règles, dont celle de nombre de joueurs par équipe qui a été déterminée grâce aux mathématiques.

11, le nombre parfait pour s'approcher des 3 secondes

Après avoir fixé la taille réglementaire du terrain, on a décidé que pour qu’il y ait un minimum de spectacle, il faut qu’un joueur ait suffisamment de temps pour contrôler le ballon, chercher un partenaire des yeux et lui faire une passe. Un temps estimé à 3 secondes. Donc s’il a trop de joueurs face à lui, la pression d’un adversaire vient trop vite et impossible de bien jouer. Au contraire, s’il n’y a pas assez du monde en face, le jeu perd en vivacité et donc en intérêt. Après différents essais en changeant le nombre de joueurs, on a fini par s’arrêter sur 11 par équipe, nombre parfait pour s’approcher de ses fameuses 3 secondes.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.