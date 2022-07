Pourquoi le ping-pong s'appelle-t-il ping-pong ?

Pour identifier l'origine de cette dénomination, il ne faut pas aller rechercher une étymologie lointaine ou une consonance asiatique. Le ping vient du bruit de la raquette sur la balle. Et le pong évoque le rebond sur la table. Le ping-pong est né, presque par hasard, dans l'Angleterre de l'époque victorienne à la fin du XIXe siècle.

D'après la légende, un des convives d'un diner entre notables a voulu expliquer le tennis. Il a donc a pris ce qu'il avait sous la main pour le montrer. Les livres étaient utilisés pour faire le filet, des boites à cigares servaient de raquettes. Et un bouchon de champagne en liège, qui trainait, a fait office de balle. La scène se déroule en 1884. Le jeu va se perfectionner au fil des années.

Et tout va basculer en 1900. James Gibb, un Anglais de passage aux États-Unis, découvre les balles en celluloïd, plus légères et plus rebondissantes, et encore utilisées actuellement. Le jeu devient commercialisable et ping-pong est le nom de la première boite de jeu commercialisée aux États-Unis. Ping-pong est une marque déposée comme "cadis" ou "frigidaire". Quand la Fédération internationale est créée en 1925, le terme est abandonné au profit de tennis de table. Même si un joueur est appelé "pongiste" et non "tennisman de table".

