Comment le vélo a été inventé grâce à une éruption volcanique

Le 5 avril 1815 sur l’île de Sumbawa en Indonésie, l’éruption de son volcan, le Tambora, va avoir des conséquences dramatiques pour la Terre entière. Et pour cause, on considère que c’est la deuxième éruption volcanique la plus violente de l’Histoire.

Elle est huit fois supérieure à celle du Vésuve et 10.000 fois plus puissante que l’explosion nucléaire d’Hiroshima. Les explosions du Tambora ont d’ailleurs été entendues à plus de 1.500 kilomètres de distance !

Et les conséquences de cette éruption sont allées bien plus loin, notamment l’énorme quantité de cendres volcaniques éjectées. Elles ont fini par former d’épais nuages qui se sont répandus tout autour de la Terre, créant une sorte d’écran entre notre planète et le soleil. Résultat : un rayonnement solaire réduit qui provoque en 1816 ce qu’on a appelé "l’année sans été".

Par effet boule de neige, ce moins de soleil a engendré moins de récoltes et plus de famine, à tel point que les hommes ont dû se résoudre à tuer leurs chevaux pour les manger. Mais, les chevaux c’était leur outil de travail et de transport à l’époque. C’est pour cela qu’en 1817, pour pallier le manque de chevaux, le baron allemand Karl Drais a l’idée de créer la Fahrmaschine, une machine pour se déplacer.

Une monture en bois avec une roue avant, une roue arrière et une selle qu’il fait avancer en posant les pieds au sol avant quand il a suffisamment de vitesse de rester en équilibre sur ces deux roues. Il parcourt 14,5 kilomètres en une heure. Il vient d’inventer l’ancêtre du vélo qui gagnera des pédales 50 ans plus tard et une chaîne à la fin du XIXe siècle. Voilà pourquoi les vélos sans pédales qu’ont les enfants aujourd’hui on appelle ça une draisienne, car c’est le principe de la machine de Karl Drais.

