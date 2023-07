Clermont-Ferrand : Lorànt Deutsch retrace l'histoire des grands conquérants de la ville

La ville de Clermont-Ferrand a été façonnée par de grands hommes à travers toutes les époques. Son histoire remonte à l'Antiquité avec Vercingétorix, le roi des Arvernes, une tribu celte. De nombreuses recherches ont été menées pour trouver son oppidum ("ville fortifiée" en latin), et aujourd'hui, on estime qu'il se trouvait sur le plateau de Gergovie à Clermont-Ferrand. Dans ce podcast inédit Entrez dans les villes, Lorànt Deutsch nous rappelle que c'est le seul endroit où Jules César a perdu une bataille durant sa conquête de la Gaule (en 52 avant J.C.). C'est cette victoire de Vercingétorix qui a permis l'unification des forces gauloises face à l'envahisseur romain ! Quelques mois plus tard, le roi des Arvernes est renversé par l'ennemi à Alésia. Mais Clermont-Ferrand n'a jamais oublié Vercingétorix. Bartholdi a réalisé une statue à son effigie, qui trône toujours aujourd'hui sur la place de Jaude depuis la fin du XIXe siècle.

Avançons dans le temps pour arriver au Moyen-Âge. Nous sommes dans une époque tendue entre les nouveaux envahisseurs et les nouveaux occupants (les Francs, les Burgondes et les Wisigoths). Lorànt Deutsch nous évoque le duc d'Aquitaine : Waïfre. C'est le deuxième homme emblématique de Clermont-Ferrand. Contrairement à l'image que renvoi son nom, il était "très costaud", précise le présentateur d'Entrez dans l'Histoire. Le duc d'Aquitaine s'est opposé à Pépin le Bref. De terribles combats ont eu lieu entre Waïfre et le roi des Francs ! L'un d'entre eux s'est déroulé sur le site actuel de l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand. À l'époque, c'était le château Claret Montem Castrum, qui est à l'origine du nom de la ville.

Les tensions et batailles ne s'arrêtent pas là ! Durant l'époque féodale, on se combat pour un oui et pour un non. Clermont-Ferrand est figée, les habitants n'osaient plus sortir de chez eux. C'est alors qu'apparaît une lumière... La ville de Cluny en Bourgogne ! Elle s'est irradiée jusqu'en Auvergne. Ce qui a fait de cette région le foyer de la renaissance religieuse. Clermont-Ferrand est devenue une ville épiscopale : la ville de l'évêque. Elle est souveraine est indépendante.

Un duel entre évêque et comte

L'arrivée de la religion au XIIe siècle a créé un terrible duel entre l'évêque et le comte. Face à cette montée religieuse, le comte de Clermont a tenté de s'imposer en essayant de prendre le contrôle de la ville. Mais finalement, il a décidé de s'en aller et de créer sa propre ville : Montferrand. Ce qui a divisé la cité en deux : Clermont pour les évêques et Montferrand pour les comtes. La réunification s'est faite en 1630, quand Louis XII a signé l'édit de Troy. Mais les tensions ne se sont pas apaisées pour autant ! Les deux communautés ne se sont pas fréquentées pas pendant deux siècles.

La réconciliation entre Clermont et Montferrand s'est actée au XIXe siècle. Elle est due aux frères André et Édouard Michelin qui ont développé une entreprise extraordinaire ! Michelin : le géant du pneu. D'ailleurs, son siège social est toujours à Clermont-Ferrand, place des Carmes : le point de jonction entre les deux anciennes villes. Lorànt Deutsch nous explique que Michelin est "le trait d'union qui manquait entre Clermont et Ferrand".

Pour continuer la visite et découvrir d'autres villes aux histoires passionnantes, rendez-vous sur la chaîne Youtube de Lorànt Deutsch "À toute berzingue" !