Pourquoi Clermont-Ferrand a été la capitale de la France... un jour seulement ?

Difficile à croire mais le chef-lieu du Puy de Dôme, capitale du pneu, a aussi été celle de notre pays ! Précisément le 29 juin 1940. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter quelques jours avant. A l’époque, la France est divisée en deux. Au Nord, c’est l’occupation. Au Sud, c'est la zone libre. Les membres restants du gouvernement en place sont à la recherche d’une nouvelle capitale. Paris étant réquisitionnée par les Nazis, il faut bien en trouver une autre pour la zone libre. Toutes les villes du Sud y passent : Marseille, Toulouse, Nice mais rien ne convient. Soit trop proche de l'Atlantique, soit trop proche de l’Italie...

Jusqu’au moment où Pétain donne son feu vert pour Clermont-Ferrand. Une ville tranquille, bien desservie, à l'abri des bombes ; parfait pour établir le camp. Sauf que non, ça ne sera pas Clermont-Ferrand, car un autre homme a décidé de mettre son grain de sel dans la décision. Ce monsieur aussi influent que casse-pied s’appelle Pierre Laval. Pour lui, le gouvernement doit s’établir à Vichy. Pétain n’est pas d'accord mais Laval, lui, s’y voit déjà. Et pour cause, il connaît bien le coin, il y a même acheté un château. Il vante donc les mérites de sa ville chérie : une bonne liaison ferroviaire avec Paris, une grande capacité hôtelière, un central téléphonique moderne, et pour couronner le tout, une ville moins ouvrière que Clermont-Ferrand, ce qui est du goût du pouvoir en place... Pétain cède. Ce sera donc Vichy.

Mais on ne déménage pas comme ça un gouvernement alors réfugié à Bordeaux. En route donc pour la future capitale, le gouvernement français fait une halte à Clermont et y siège pour seulement…un jour ! Le fameux 29 juin 1940 où Pétain, Albert Lebrun, le président de la république de l'époque, et tous les ministres ont simplement déposé leurs valises et établi quelques quartiers avant de filer à Vichy, dès le lendemain matin. Pour Clermont, qui se serait bien vue capitale un peu plus de 24 heures, Vichy a été une pastille un peu dure à avaler…

