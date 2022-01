Christophe Colomb : comment une erreur de calcul lui a permis d'entrer dans l'Histoire

Au milieu des années 1480, Christophe Colomb va tout tenter pour mettre en œuvre son grand projet de traversée de l’Atlantique, car il ouvrirait une nouvelle route de la soie bien opportune.

Depuis 1453, Constantinople est tombée aux mains des Ottomans et c’est un obstacle majeur pour se rendre aux Indes, où le lucratif commerce des épices est très convoité par les puissances européennes. L’autre solution est de contourner l’Afrique, mais là aussi, c’est un peu galère. Il faudra attendre 1498 avec Vasco de Gama pour ouvrir enfin cette voie maritime par le cap de Bonne-Espérance. Et le voyage prend environ un an, ce qui n'est pas pratique. Donc, la route des Indes est un enjeu de taille.

Christophe Colomb va faire part de son idée de passer par l’Ouest aux grandes puissances maritimes, à commencer par le Portugal du roi Jean II. Mais on lui rit au nez quand il propose d'aller à l’Est par l’Ouest. Christophe Colomb ne se décourage pas et s’adresse à la puissance voisine et rivale, l’Espagne des rois catholiques Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille. Le projet du Génois est plutôt mal accueilli dans un premier temps. Non pas que l’on croie la traversée impossible, mais les maîtres de l’Université de Salamanque jugent les calculs de Christophe Colomb erronés, trop optimistes, à juste titre.

Une erreur de calcul conséquente

Christophe Colomb pense pouvoir traverser l’Atlantique en 6-7 semaines, en ralliant l’île de Cipango, soit le nom chinois donné au Japon, propagé en Europe par Marco Polo. Et pour cela, il s’appuie sur les calculs de circonférence de la Terre de Marin de Tyr, un géographe grec de la fin du Ier siècle, qui estime à 30.000 km la circonférence, au lieu de 40.000 km en réalité.

La différence est de taille, car la distance qui sépare l’Europe de l’Inde en devient 3 fois supérieure. Bon, à l’époque, il n’y avait pas de GPS, et on naviguait un peu au doigt mouillé si j’ose dire. On représentait la surface des terres sur le globe bien plus grande que celle des mers. Mais sans cette erreur de calcul, Christophe Colomb n’aurait sans doute jamais entrepris cette traversée, qu’il aurait lui-même jugée impossible.

C'est le 3 août 1492 que Christophe Colomb et son équipage hissent la grand voile et voguent vers l'inconnu. Après une traversée périlleuse, le 12 octobre 1492, Christophe Colomb pose le pied à terre, suivi de son équipage. Il pense fouler le sol d’une île du continent asiatique, non loin de Cipango, le Japon à l’époque.

En réalité, il a débarqué sur une île des actuels Bahamas, au large de la Floride, dans le Sud des États-Unis. Christophe Colomb la baptisera San Salvador, soit Saint-Sauveur en français, pour rendre grâce à Dieu de lui avoir laissé la vie sauve au cours de cette dangereuse traversée. Il a réalisé un exploit. Il est entré dans la grande Histoire.