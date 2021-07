La drôle de raison qui a empêché Christophe Colomb de découvrir le chocolat

Le chocolat a été importé en Europe en 1528 par le célèbre conquistador espagnol Cortez. Mais 34 ans auparavant, en 1494, c'est Christophe Colomb qui l'avait sous le nez, le chocolat, et pourtant il ne l'a pas ramené. Pour une raison aussi drôle qu’improbable…

Alors qu'il va embarquer pour rentrer en Europe, des Amérindiens lui offrent des fèves de cacao. Pour eux, c'est aussi précieux que de l'or, ils s'en servent d'ailleurs comme monnaie. Poliment, Christophe Colomb prend les fèves mais dès que les indigènes lui tournent le dos, ils les jettent par dessus bord.

Il pensait que ce que lui avait offert les Amérindiens, en fait c'était des crottes. Mais pas des crottes au chocolat, non non des crottes de chèvre ! En 1502, il a une deuxième chance avec le chocolat. Alors qu’il découvre l'île de Guajana au nord du Honduras, les indigènes lui font goûter une boisson à eux, mélange d'eau et de cacao : le xocoatl qui donnera le mot "chocolat".



Christophe Colomb trouve ça immonde, c'est limite s'il ne le recrache pas. Hors de question de ramener cette recette en Europe. S’il faisait goûter ça au roi Ferdinand, ce dernier pourrait croire qu'il cherche à l'empoisonner. Il a eu chaud Colomb. Et même chaud cacao !

