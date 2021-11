Allocution présidentielle : qui a donné la première intervention de l'histoire ?

Emmanuel Macron s’est adressé aux Français à 20h mardi 10 novembre à la télévision. L'occasion de remonter le temps et se plonger dans les archives des allocutions présidentielles.

Aux États-Unis, c’est Harry Truman qui prononce la première allocution télévisée à la Maison Blanche le 5 octobre 1947. À l’époque, les foyers américains qui possèdent un téléviseur sont encore peu nombreux et pour cette première, Truman a évoqué la difficile situation alimentaire du pays.

Dix ans plus tard, le 25 décembre 1957, c’est la jeune Elizabeth II qui a prononcé son premier discours de Noël à la télévision. En France, il a fallu attendre le 27 juin 1958 pour que le Général de Gaulle prononce sa première allocution télévisée. Après cette première, il décidera de se séparer de ses notes pour paraitre assez animé et plus spontané dans la lucarne.