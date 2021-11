France-Argentine : savez-vous que "Les Pumas" ne devraient pas s'appeler ainsi ?

J-1 avant le test match France-Argentine. Jeudi 4 novembre, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a dévoilé la liste des joueurs qu'il va aligner pour affronter les redoutables Pumas. L'occasion pour nous de vous apprendre que les Pumas ne devraient pas s’appeler les Pumas. Explications.

Le célèbre surnom de l'équipe de rugby argentine vient de l’animal présent sur leur blason. Mais quand on regarde attentivement, il y a bien un félin avec des taches noires sur la peau. Il s'agit donc d'un jaguar et non d'un puma qui, lui, n'a pas de tâches. Les deux espèces cohabitent en Amérique du Sud mais logiquement, les pumas devraient s’appeler : los jaguares, les jaguars.

La confusion s'est faite à cause des journalistes. En 1965, lors d'un test match entre l’Afrique du Sud et l’Argentine, nos confrères de l’époque se sont creusés la tête pour trouver un surnom aux Argentins. Ils ont pris le jaguar du blason pour un puma et n’ont pas vérifié l’information. Le surnom s’est popularisé et n’a jamais été corrigé par les Argentins.