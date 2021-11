Pokémon a 25 ans : pourquoi ils n'auraient jamais dû s'appeler comme ça

Il s'agit de la plus puissante franchise du monde et elle continue de fasciner toutes les générations. Les Pokémon ont eu 25 ans lundi 8 novembre, ces petites créatures mondialement connues ont fait leur apparition en 1996. Après des années d'extensions, on en compte un peu moins de 1.000, vous allez découvrir que les fameuses paroles du générique "Pokémon attrapez-les tous" ont failli ne jamais exister.

À l'origine dans les années 90, cette grande famille de créatures en tout genre ne devait pas s'appeler Pokémon mais Capsule Monsters. C'était le nom choisi par le créateur Satoshi Tajiri. Les héros devaient alors transporter ces personnages dans des petites capsules mais les développeurs du jeu n’étaient pas emballés, pas assez accrocheur.

Le nom Pocket Monsters, pour Monstres de poches, est finalement choisi. Un nom qui sera ensuite raccourci pour donner Pokémon. Salamèch, Carapuce, Bulbizarre et bien d'autres ont eu très chaud...