14 août : quand René Goscinny, le second "papa" d'Astérix, est né

Le 14 août 1926, au 42 rue du Fer-à-Moulin, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, naît le créateur d'Astérix, René Goscinny. Personne ne s'en doute alors, mais son œuvre contribuera au rayonnement de la France à travers le monde.

Scénariste, René Goscinny veut mettre sur le devant de la scène le petit gaulois teigneux et réfractaire. L'idée lui vient en parlant de ce sujet par hasard avec son ami dessinateur, Albert Uderzo. Ils trouvent que les Gaulois ont été oubliés en France, de la même manière que le Far West aux États-Unis, et ils le redécouvrent de la même manière. L'image du Gaulois qui se bat, qui boit qui mange beaucoup, et n'avait peur que du ciel qui pouvait lui tomber sur la tête est réhabilitée par la BD, dont le premier numéro sort en 1959.

Astérix, c'est un ensemble de "gauloiseries", des blagues au sens de l'humour partagé avec Lucky Luke, série à laquelle Goscinny a participé par ailleurs. Pourtant, sa vie n'a pas toujours été drôle : son père battait sa mère lorsqu'il était enfant. C'est par la dérision qu'il trouvera de la légèreté. Uderzo souligne en 2020, peu de temps avant sa mort, que les dessinateurs s'inspirent de son ami. "Sans le modèle Goscinny, on en serait encore à la tarte à la crème", affirmait-il.

La BD la plus traduite du monde

Avec 150 millions exemplaires vendus, son co-créateur reconnaît que "le succès d'Astérix est une chose sans précédent, qui dépasse un succès normal d'édition".

C'est la BD la plus traduite du monde, elle a généré un empire dont les produits dérivés rapportent beaucoup, tout comme les parcs d'attractions, les dessins animés ou les films... Les longs-métrages avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, réalisés par Alain Chabat et Guillaume Canet ont même amené Alain Delon à se tourner en dérision.

Le deuxième père d'Astérix est mort à 51 ans d'une crise cardiaque, mais l'héritage de son œuvre reste après sa disparition, alors qu'Uderzo continuera à perpétuer l'histoire des Gaulois réfractaires après la parution de leur dernier album commun, Astérix chez les Belges, paru en 1977.

