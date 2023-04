C'est l'événement de la saison 2023 du Parc Astérix. Une nouvelle zone rend hommage à la fameuse divinité des Gaulois dans laquelle on découvre une aire de jeux pour enfants, le manège "Chez Gyrofolix" et un restaurant. Mais les âmes les plus sensibles auront le tournis rien qu'en voyant ses 1.300 mètres de rails serpenter au dessus des têtes : le grand-huit "Toutatis" est la vedette de la dernière extension du Parc Astérix.



Un parcours pour le moins ébouriffant qui vous mettra la tête à l'envers à plusieurs reprises et vous fera décoller de votre siège pas moins de 23 fois, avec des embûches impressionnantes comme une épingle inclinée à 101 degrés et une flèche culminant à 51 mètres de haut. Le tout, à pleine vitesse, soit 110 km/h au maximum.

Matthias Luguin a relevé son "Défi RTL" dans le manège. S'il n'a pas été malade, il en est ressorti avec les jambes tremblotantes ! À ce propos, nous vous conseillons de prendre le temps de rassembler vos esprits avant d'enchaîner les tours.

Ils sont fous ces Gaulois !

Il faut dire que "Toutatis" ne laisse pas beaucoup de répit. La première accélération a lieu quelques secondes après le départ du train. C'est alors parti pour presque 1 minute 30 de pures sensations fortes. En avant, en arrière, vous vous retrouvez incliné à 90 degrés et défiez la gravité, avec un harnais de sécurité positionné à la taille qui, en même temps qu'un sentiment de liberté, vous procure aussi quelques sueurs froides.

Rares sont les attractions à proposer un éventail d'émotions aussi large : on appréhende autant qu'on est excité avant de monter, le souffle est coupé pendant la durée du voyage, mais une fois arrivé, croyez-le ou non, on est envahi par un vrai bien-être. Une envie demeure : recommencer.

Si vous n'avez pas de potion magique...

... Et que vous n'êtes pas tombés dedans étant petit, RTL vous propose tout de même de découvrir "Toutatis, comme si vous y étiez, grâce à une caméra embarquée. Que vous ayez peur ou vous trouviez en plein hésitation, voici, ci-dessous, de quoi vous faire une première idée de ce qui vous attend, "par Toutatis" !

