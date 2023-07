"Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" : découvrez des anecdotes sur le tournage du film culte

"Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" a été le plus gros succès de l'année 2002

ON VOUS EN REPARLE - Des anecdotes sur tournage pharaonique du film culte "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre"

Dans l'histoire, Cléopâtre promet un palais à César construit en trois mois. Et le tournage de cette comédie est aussi un sacré défi. Déjà, à l'époque c'est le plus gros budget pour un film français : 50 millions d'euros.

Multiplication d'effets spéciaux, milliers de figurants, 500 ouvriers pour construire les décors à Ouarzazate, un tournage à Malte, au Maroc et dans des studios à Epinay ... Bref, le film a l'envergure d'une production hollywoodienne !

Et le tournage a été parfois éprouvant. Le climat a joué des tours à l'équipe du film : des tempêtes de sable - avec un Alain Chabat qui a su quand même garder son calme …

Mais aussi une chaleur dantesque. La difficulté, c’est que les personnages étaient censés avoir pris de la potion magique et donc ne pas transpirer pendant qu’ils construisaient le palais. Pas évident quand il fait parfois plus de 50 degrés !

Quant à Alain Chabat, il a continué de diriger ses acteurs par talkie-walkie depuis … les toilettes lorsqu'il a attrapé la turista. Pour réaliser son rêve, ce génie de la comédie n’a reculé devant rien !

Jusque dans le moindre détail, le réalisateur a voulu créer un film fidèle à la BD de Goscinny et Uderzo mais aussi à l’Egypte antique : Alain Chabat a fait appel à une historienne pour écrire deux scènes où les comédiens parlent ... l'égyptien antique.

Un humour décapant et un casting qui réunit le gratin du cinéma français : Gérard Depardieu, Christian Clavier, Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Claude Rich … Le cocktail était parfait et le film est un succès absolu à sa sortie en 2002 : il cumule plus de 14 millions d'entrées.