Yuko Takeuchi, l'actrice de "Ring", "Creepy" "Miss Sherlock" est morte

publié le 28/09/2020 à 12:21

L'actrice japonaise Yuko Takeuchi a été retrouvée morte dans sa maison de Shibuya à Tokyo le 27 septembre 2020. C'est son mari, l'acteur Taiki Nakabayashi qui a trouvé sa femme pendue par le cou. Malgré l'intervention des urgences, les médecins n'ont pu réanimer la comédienne de 40 ans. La police de Tokyo a lancé une enquête mais privilégie la thèse du suicide, rapporte la presse japonaise.

Le public international l'a découvert dans le rôle de Tomoko Oishi dans le film d'horreur culte Ring sorti en 1998. Elle jouait l'une de ces adolescentes qui, au début du film, visionne une cassette vidéo maudite qui condamne quiconque la regarde à mourir 7 jours plus tard.

Après ce premier grand succès, Yuko Takeuchi est devenue l'un des visages importants du cinéma japonais en alternant rôles pour la télévision (Asuka, Pride ou encore Miss Sherlock sur HBO Asia et Hulu) et au cinéma. Entre 2004 et 2007, elle est sacrée Meilleure actrice trois fois de site par les Japansese Academy Awards, les César japonais. Elle a tourné des dizaines de films dont Creepy du réalisateur Kiyoshi Kurosawa, un habitué des festivals internationaux qui vient de remporter un Lion d'argent à Venise pour Les Amants sacrifiés.

Son agence a déclaré être "choquée et profondément attristée" par la mort de cette actrice qui venait de donner naissance à son deuxième enfant en janvier 2020. Les célébrités japonaises connaissent une recrudescence des suicides médiatiques ces derniers mois avec les morts de l’actrice Sei Ashina (Soie) en septembre, Haruma Miura (Attack on Titan) en juillet et de la candidate de la télé-réalité Terrace House (Netflix) Hana Kimura en mai.