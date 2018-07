publié le 13/07/2018 à 14:14

Le blockbuster hollywoodien, Mission Impossible - Fallout, est attendu de pied ferme par tous les fans de la plus célèbre saga d'espionnage. Le film, dont une partie a été tournée à Paris, met en avant, dans ce 6ème épisode, Ethan Hunt (campé par Tom Cruise) et son équipe de l'IMF (Impossible Mission Force). Ces derniers vont se lancer à la course-poursuite d'une organisation terroriste internationale afin de récupérer du plutonium volé.



À la fois acteur principal et coproducteur de la saga, Tom Cruise, âgé de 56 ans y réalise lui-même la plupart de ses cascades, lui occasionnant parfois quelques blessures. Le tournage du film avait d'ailleurs été suspendu, en août 2017, car le comédien s'était foulé la cheville.

De passage dans la capitale française pour présenter le long métrage, le comédien était l'invité du 19.45 sur M6.



Interview exclusive ce soir dans le #19h45 sur @M6 : so glad to meet @TomCruise ! Il nous parle de Mission Impossible Fallout. #missionimpossible6 #MissionImpossibleFallout pic.twitter.com/6iYh86nDMS — Nathalie Renoux (@NathalieRenoux) 12 juillet 2018

"Paris est une ville magnifique pour le cinéma"

Visiblement très enthousiaste quant à ce tournage, le comédien a confié avoir adoré séjourner dans la ville lumière pour les besoins du film : "Paris est une ville cinématographique absolument magnifique où nous voulions célébrer ici l'avant-première (...) Nous voulions mettre en avant votre architecture et votre culture", a-t-il confié.



"Les cascades étaient très difficiles"

Qui dit Mission Impossible, dit cascades. Alors, lorsqu'on lui pose la question de savoir si elles étaient compliquées à effectuer, il répond sans détour : "C'était très risqué mais à la fois très beau (...) chaque jour quand c'était fini, on était soulagé".



Actuellement en projet sur la suite du cultissime Top Gun, Tom Cruise nous a confié être déjà en train de travailler sur Mission Impossible 7.



Pour rappel, Mission Impossible - Fallout est a découvrir dans les salles obscures le 1er août 2018.