Whitney Houston : "I Wanna Dance With Somebody", un film sur sa vie en préparation

publié le 23/04/2020 à 08:37

Un film sur la vie de Whitney Houston, icône de la pop, du R'n'B et de la soul, décédée brutalement en février 2012, est en préparation. C'est l'attachée de presse de la réalisatrice Stella Meghie (The Photograph, Everything, Everything) qui a confirmé l'information à l'AFP.

Intitulé I Wanna Dance with Somebody, le film sera co-produit par le scénariste néo-zélandais Anthony McCarten, qui a également écrit le script, selon le très renseigné média américain Deadline. Anthony McCarten a aussi rédigé les scénarios de biopoics déjà célèbres : Bohemian Rhapsody (2018), multi-récompensé sur la vie de Freddie Mercury et du groupe Queen, Les heures sombres (2017) sur Winston Churchill et Les deux papes en 2019.

Toujours selon Deadline, le producteur Clive Davis, l'homme qui a fait signer à Whitney Houston son premier contrat d'enregistrement, fait également partie de l'équipe de production de I Wann Dance With Somebody. Le producteur a assuré que le scénario serait "sans tabou", et "riche musicalement".

Les héritiers officiels de Whitney Houston ont donné leur accord pour la réalisation de ce film. En 2015, un biopic avait déjà été réalisé, mais sans l'accord de la famille d'où la polémique. Intitulé Whitney, il avait été diffusé à la télévision américaine et

réalisé par l'actrice Angela Bassett (American Horror Story : Coven, Black Panther) et la chanteuse était incarnée par Yay DaCosta (Chicago Med, Dance with me).

> Whitney 2015 First Movie Trailer Yaya DaCosta