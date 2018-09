VIDÉO - "Whitney" : le documentaire inédit, sombre et intime sur la chanteuse

"Whitney" : le documentaire inédit et intime sur la chanteuse

Aymeric Parthonnaud

publié le 05/09/2018

Grâce à des images inédites et des témoignages de proches, le réalisateur écossais Kevin Macdonald (Le Dernier Roi d'Écosse, Jeux de pouvoir) a retracé le destin de l'immense chanteuse américaine Whitney Houston. Entre ombre et lumière, il tente dans Whitney de montrer qui se cache derrière l'image publique de cette artiste à la voix hors du commun.





Le film de deux heures qui sera dans les salles à partir du 5 septembre 2018 montre des moments de fragilité comme lorsqu'elle est réfugiée dans les bras de sa mère, en plein doute, dans les coulisses d'un concert. Le documentaire évoque aussi sa carrière ponctuée de scandales et de rumeurs, de son addiction à la drogue à son mariage violent avec le chanteur Bobby Brown en passant par son histoire d'amour avec son assistante…

Le film s'attarde aussi sur son enfance dans une banlieue de New-York, une enfance qui semble heureuse jusqu'au divorce de ses parents. Pourtant, là encore, le cadre est très loin d'être idyllique. Le jeune Whitney est abusée sexuellement par un membre de sa famille elle subit aussi le harcèlement raciste d'Afro-Américains qui l'excluent pour sa peau plus claire.