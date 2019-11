publié le 12/11/2019 à 21:04

"Elle est arrivée dans ma vie si soudainement." Robyn Crawford, toujours présentée comme la "meilleure amie" de Whitney Houston, s'est confiée à la télévision américaine sur la relation qu'elle entretenait avec la chanteuse : toutes deux ont vécu une histoire d'amour qui a débuté dès leur rencontre, alors qu'elles étaient adolescentes.

Une histoire que Robyn Crawford raconte dans ses mémoires intitulés A Song for you : My life with Whitney Houston, publiés mardi 12 novembre aux États-Unis. À cette occasion, elle s'est confiée dans un documentaire diffusé sur la chaîne NBC samedi 9 novembre.

"Dès les premiers instants de notre amitié, notre relation était physique", raconte-t-elle à propos de Whitney Houston. "L'été où nous nous sommes rencontrées, c'est la première fois que nos lèvres se sont touchées. Il n'y avait rien de planifié, c'est juste arrivé et c'était merveilleux." Plus tard, elle raconte que Whitney Houston et elle ont passé une nuit ensemble. "Cela nous a rapprochées", confie-t-elle.

"Je ne savais pas combien de temps tout cela allait durer, nous avons juste profité du moment présent", explique Robyn Crawford. Malgré la passion, Whitney Houston a mis fin à leur relation amoureuse et sexuelle. "Elle disait que cela allait rendre notre parcours plus difficile", écrit Robyn Crawford dans ses mémoires rapporte The Guardian. "Elle disait que si les gens le découvrait, ils l'utiliseraient contre nous, et dans les années 1980, on le ressentait ainsi."

En 1992, Whitney Houston s'est mariée avec Bobby Brown avec qui elle a eu une fille. Après quinze ans passés à subir ses coups et sa violence, elle a finalement demandé le divorce en 2006. Six ans plus tard, la chanteuse a été retrouvée morte d'une overdose dans sa chambre d'hôtel de Beverly Hills.