publié le 27/03/2019 à 10:09

Un Classique revisité du merveilleux dessin animé de l'oncle Walt sorti en 1941. Pour ce live-action Dumbo, Disney est à la production et Tim Burton tient la caméra. À noter que le réalisateur a débuté comme concepteur chez Mickey pour des films comme Taram et la chaudron magique ou Rox et Rouky.



Beau, émouvant et drôle. Avec cette adaptation, il réussit l'exploit de garder la magie et la poésie du film original tout en y appliquant son style et ses thèmes favoris. Notamment l'idée de l'acceptation de la différence et de la famille décomposée puis recomposée. Côté casting, on retrouve Eva Green, Danny de Vito, Michael Keaton ou encore, Colin Farrell.

L'acteur a découvert le dessin-animé seulement trois mois avant le tournage : "J'ai compris pourquoi les gens se sont identifiés à cette histoire, une sorte de thérapie shakespearienne", confie-t-il au micro de RTL. Pour l'interprète du personnage de Holt Farrier, le film ressemble beaucoup à son réalisateur : "Tim [Burton] est intéressé par les gens à la marge et je crois qu'il se considérait comme ça étant gamin et encore aujourd'hui."

"Let's Dance", de Ladislas Chollat

Première incursion prometteuse derrière la caméra de Ladislas Chollat, grand metteur en scène de théâtre, de concerts et de spectacles musicaux. Avant Let's Dance au cinéma cette semaine, on lui doit notamment Résiste, la comédie musicale autour des chansons de Michel Berger et France Gall.



Let's dance est une sorte de Flashdance ou Fame à la française qui ne manque ni de style ni de punch. Joseph, jeune danseur de hip-hop, parti tenter sa chance à Paris, va être recueilli par un ancien danseur étoile devenu prof de danse classique et tomber amoureux d'une élève de ballet. Le film parle de travail, de talent, d'ouverture aux autres et à l'art.



On y croise Guillaume de Tonquédec et surtout Rayane Bensetti, épatant de fougue et de fraîcheur dans le rôle de Joseph. Avec Let's dance, le réalisateur signe un film qui reprend les codes du "dance movie" et y ajoute des éléments plus intimes. "J'avais envie de parler de moi, de ce que j'ai vécu quand je suis arrivé à Paris dans le monde du théâtre et de parler de mes propres peurs", explique Ladislas Chollat au micro de RTL.

"C'est ça l'amour", de Claire Burger

C'est ça l'amour nous vaut avant tout pour la performance du comédien belge Bouli Lanners. On le connait pour ses personnages bourrus voire inquiétants notamment dans De rouille et d'os, Petit paysan ou Le grand soir. Le voici tendre et fragile dans la peau d'un mari abandonné par son épouse qui va devoir gérer l'éducation de ses deux filles adolescentes et commencer à s'inventer un avenir. Claire Burger signe un film touchant de l'ombre jusqu'à la lumière.

"Boy Erased", de Joel Edgerton

Boy Erased est la deuxième réalisation du comédien Joel Edgerton, (Zero dark thirty, Gatsby le magnifique ou encore Loving). L'incroyable histoire vraie d'un fils de pasteur américain, obligé de suivre un programme de thérapie de reconversion après avoir annoncé son homosexualité à ses parents. On croirait de la science-fiction mais c'est pourtant une réalité dans certains états américains. Un film glaçant et bouleversant avec de formidables acteurs, notamment Lucas Hedges, Nicole Kidman ou Russell Crowe.

"Gentlemen cambrioleurs", de James Marsh

Si vous aimez les vieux comédiens qui cabotinent, ne vous privez pas de Gentlemen cambrioleurs, réalisé par James Marsch, qui suit la trace d'un gang de papys emmenés par Michael Caine qui arrivent à voler 200 millions d'euros des coffres d'une société de dépôt avant d'être traqués par la police et les médias. Un thriller sans génie mais sans ennui et assez savoureux.

