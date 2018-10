publié le 02/10/2018 à 21:25

Charles Aznavour n'était pas qu'un chanteur, il était un artiste complet. N'oublions pas Charles Aznavour, le comédien... Disparu entre le 30 septembre et le 1er octobre, il a tourné 80 films environ, de 1936 à 2006. Sept décennies de cinéma, un César d'honneur en 1997 récompensant des films marquants comme Le Tambour de Volker Schlöndorff, Tirez sur le pianiste de Truffaut mais aussi Un taxi pour Tobrouk de Denys de la Patellière en 1960 avec Lino Ventura.



Ajoutons à cette liste Edith et Marcel puis Viva la vie de Claude Lelouch ou Les Fantômes du chapelier de Claude Chabrol en 1982 face à Michel Serrault. En 1981, Charles Aznavour est à l'affiche de "Qu'est-ce qui fait courir David" d'Elie Chouraqui.

"Il y avait une force qui se dégageait de lui, une émotion, se souvient le réalisateur. Cette émotion c'est celle que l'on retrouvait dans ses textes. C'est comme un don qui a fait tout son talent et toute sa force".

> Charlie - Tirez Sur le Pianiste (1960)

"Ce qui me frappait c'était cette gentillesse, à quel point il était attentif aux autres, continue-t-il. Quand on lui proposait un rôle qui était important comme dans Qu'est-ce qui fait courir David, il avait cette modestie de savoir qu'il fallait se mettre au service du film et il avait le trac parce qu'il voulait faire au mieux. La dernière fois que je l'ai vu c'est à Tel-Aviv, il était venu chanter, et il m'avait dit : 'Tu sais, j'ai joué plus de pères juifs que de pères arméniens", se souvient, amusé, Elie Chouraqui.



Et savez-vous quel est le plus grand succès de comédien d'Aznavour ? Un carton planétaire même. En 2009, il a prêté sa voix à Carl, le papy ronchon du film d'animation Pixar Là-haut.



Reste maintenant à attendre quel metteur en scène décidera de rendre hommage à l'artiste mais aussi à l'homme Aznavour au cinéma, comme Edith Piaf, Claude François, Serge Gainsbourg ou Dalida avant lui...

> Un taxi pour Tobrouk (1961) - Nous avons le complexe de la liberté