publié le 02/10/2018 à 06:30

Plus jeune, il se voyait déjà en haut de l'affiche mais n'avait pas osé imaginer son nom en lettres d'or sur Hollywood Boulevard. En août 2017, un peu plus d'un an avant qu'il ne décède, Charles Aznavour inaugurait son étoile sur le Walk of Fame de la célèbre avenue de Los Angeles, une distinction que peu d'artistes non Américains peuvent se targuer de voir associée à leur nom. Le chanteur s'était remémoré à cette occasion, pour RTL, ses débuts aux États-Unis.



Charles Aznavour a découvert les États-Unis en 1948. Il avait fait le voyage avec la chanteuse Edith Piaf. Le jeune homme ne parlait pas du tout anglais, mais il connaissait déjà Cole Porter et Gershwin, puis il a découvert Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie. Il s'y est à nouveau rendu une quinzaine d'années plus tard, à partir de 1963. Puis il a commencé à y faire des concerts tous les trois, quatre ans. Chaque date connaissait un succès fou.

Charles Aznavour a repris plusieurs de ses titres en anglais. D'ailleurs, des artistes anglophones s'en sont approprié certains dans la langue de Shakespeare. C'est notamment le cas de Bing Crosby, qui avait interprété, comme d'autres artistes, la version anglaise d'Hier encore j'avais 20 ans, Yesterday when I was young.