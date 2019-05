publié le 07/05/2019 à 13:30

Le premier film d’animation réalisé en images numériques. Il y a presque 25 ans, Toy Story marquait une date de l’histoire du cinéma. Le 26 juin 2019, le quatrième volet de la saga Pixar débarque sur les écrans.



Dans cette nouvelle histoire, dont la bande-annonce a déjà été dévoilée, Woody le cow-boy n’appartient plus à Andy. Devenu grand, l'adulescent a donné son jouet fétiche à Bonnie sa voisine. Cette dernière va vivre sa première rentrée scolaire puis partir en excursion avec ses parents.

Un périple qui sera l’occasion de découvrir de nouveaux personnages et d’en retrouver certains disparus depuis près de 20 ans. "On aimait la fin de Toy Story 3, pour nous c'est l'épilogue de l'histoire entre Woody et Andy. On s'est alors demandé ce qu'il pouvait lui arriver. ll nous fallait un méchant et ça n'avait jamais été une poupée", détaille Josh Cooley, le réalisateur de Toy Story 4.

Cette méchante poupée des années 50, baptisée Gaby Gaby, accompagnée d’un pantin de ventriloque terrifiant, entre directement dans le club des méchants d’anthologie. Du côté des voix françaises, Pierre Niney prendra les traits de Forki (Fourchette en français), nouveau personnage inventé par Bonnie, une fourchette-cuillère irrésistible. On retrouvera également Jamel Debbouze et Franck Gastambide en peluches de foire ou encore la chanteuse Angèle.



Ce nouveau film est une folie visuelle, qui a demandé des mois de travail aux artistes et informaticiens de Pixar, notamment à cause de la complexité du décors du magasin d’antiquités ou encore une fête foraine : "Il y a environ 10.000 objets dans cette boutique [...] et l'autre grand challenge tenait aux reflets dans les miroirs, à la poussière... Technologiquement, nous avons repoussé nos limites comme nous le faisons à chaque fois", explique Jonas Rivera, un des producteur du film.

> "Toy Story 4" - Bande-annonce officielle I Disney