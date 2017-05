publié le 12/05/2017 à 10:48

La SNCF voit grand pour sa nouvelle publicité. Pour le spot du trajet Paris-Bordeaux, la Société nationale des chemins de fer français a recruté l'acteur hollywoodien Kevin Costner (Danse avec les loups, Waterworld) et Camille Lou, l'ex candidate de l'édition 2016 de Danse avec les Stars. Les deux artistes sont au cœur de la nouvelle campagne pour le trajet Paris-Bordeaux qui s'effectue désormais en 2h04, contre un peu plus de 3 heures auparavant. Elle a été réalisée par Kim Chapiron (Sheitan, La crème de la crème) et diffusée depuis le 11 mai sur la chaîne YouTube de la SNCF.



La publicité met en scène Valérie Ducombe (Camille Lou), la responsable de la relation client TGV, qui décide de faire raccourcir le temps des films pour que les usagers aient le temps de les regarder en 2h. La voici donc embarqué à Hollywood ; et c'est ici qu'entre en scène Kevin Costner, qui réalise un film d'action.

Les images sont tournées comme si la jeune femme était suivie par une caméra embarquée. Alors qu'elle se fait éjecter du tournage, Valérie Ducombe réussit à faire passer une version raccourcie du scénario du film de Kevin Costner, qu'il finit par accepter. Preuve que la jeune femme a fait plier Hollywood pour les besoins de la SNCF, comme l'indique le titre de la publicité : Quand le TGV accélère, Hollywood doit suivre.