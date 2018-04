Russell Crowe organise une vente aux enchères... pour célébrer son divorce

publié le 04/04/2018 à 20:33

"Russell Crowe, l'art du divorce". C'est le nom donné à la vente aux enchères organisée par le célèbre acteur, qui aura lieu le 7 avril prochain chez Sotheby's Australie, à Sydney. Une date clé pour le Néo-zélandais, puisqu'elle correspond non seulement à son anniversaire, mais également à son (ex) anniversaire de mariage...



L'exposition de la vente, où les amateurs pourront découvrir les objets de Russell Crowe disponibles, a débuté ce mercredi 4 avril, et durera jusqu'à la veille de la vente aux enchères. Pour célébrer la fin de son divorce avec Danielle Spencer, conclu en décembre dernier, l'acteur met en vente quelque 227 objets de sa collection personnelle.

Bijoux - dont une trentaine de montres -, une vingtaine de guitares, une voiture, deux motos, des dizaines de tableaux, de maillots de criquet ou de rugby... La collection est impressionnante, en témoigne le catalogue de vente.

Mais les pièces les plus remarquables restent sans doute les souvenirs de tournage de Russell Crowe, dont la carrière au cinéma est ponctuée de rôles mémorables, comme celui de Gladiator, pour lequel il a reçu l'oscar du meilleur acteur en 2000, ou des souvenirs du film Master an Commander, sorti en 2003.



Ainsi, parmi les pièces de Gladiator mises en vente par l'acteur, on retrouve notamment la cuirasse de Maximus - estimée tout de même entre 20 et 30.000 dollars -, ses protèges poignets ainsi que ses jambières. Sont également à vendre, trois de ses épées de tournage, ou même l'un des chars romains utilisés dans le film, "en état de marche" et estimé entre 5 et 10.000 dollars. Avis aux amateurs...