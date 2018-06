publié le 05/06/2018 à 17:24

20 ans après ses premières aventures au cinéma, Spawn sera bientôt de retour. Son créateur Todd McFarlane, qui a notamment travaillé sur l'univers de Spider-Man chez Marvel, a annoncé la semaine dernière un reboot sur Spawn, né en 1992 chez Image Comics.



Et pour incarner cet antihéros à l'allure cauchemardesque, le dessinateur a choisi Jamie Foxx (Django Unchained). Et dans un entretien pour le média américain Comic Book, Todd McFarlane a précisé que le film ne racontera pas les origines du personnage : "Je ne suis pas intéressé par une origin story. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. J'ai vu des films passer beaucoup trop de temps sur ce genre de mise en place".

Todd McFarlane veut donc réaliser un film où Spawn sera directement au cœur de l'action. Mais qui est donc ce personnage, dont le masque rappelle un peu le visage de Venom, l'ennemi de Spider-Man ? RTL Super vous en dit plus.

Un membre d'élite d'une unité spéciale de la CIA

Au départ, Spawn se nomme Al Simmons. Grâce à ses compétences et ses techniques de combat, il est engagé pour protéger le président des Etats-Unis à sa sortie d'école miliaire. Al est maintes fois récompensé pour son courage, surtout après avoir reçu une balle destinée au président. Al devient alors lieutenant-colonel et attire l'attention de Jason Wynn, directeur général du groupe d'élites des États-Unis, qui le prend sous son aile.



Mais ce dernier est en réalité un homme cruel, assoiffé de pouvoirs. Il manipule sans vergogne Al Simmons qui devient un redoutable tueur. Son attitude change radicalement. Une nuit, il agresse sa femme qui perd leur bébé. C'est la goutte de trop pour Al qui décide de s'affranchir de Jason Wynn. Mais le directeur préfère l'assassiner : il le fait brûler vif lors d'une mission au Botswanga.

Après sa mort, il devient une créature de l'Enfer

Spawn est un héros torturé entre son apparence démoniaque et l'amour qu'il porte à son épouse Crédit : Delcourt

Après sa mort, Al Simmons descend en Enfer. Il fait un pacte avec Malébolgia, le maître du sous-sol des Enfers. Al lui vend son âme pour revenir dans le monde des vivants et retrouver sa femme Wanda. En contre-partie, il devient un HellSpawn, une créature chargée de mener les troupes de l'Enfer contre les Forces Célestes.



Mais, avant de pouvoir retourner su Terre, Al est emprisonné et torturé pendant 5 ans par Malébolgia. Lorsqu'il revient dans le monde des vivants, Al, qui porte un masque pour cacher son apparence cauchemardesque découvre que Wanda a refait sa vie avec son meilleur ami. Il décide alors de protéger les populations des ruelles de Rat City des sbires de Tony Twist, un patron du crime.



Spawn n'est pas seul sur Terre : il est souvent aidé de Cogliostro, un vieil ermite autrefois HellSpawn. Car notre antihéros a de lourdes séquelles de son séjour en Enfer : il a toujours des visions de ses tortures et son esprit est manipulé par Malébolgia. Ce dernier envoie d'ailleurs le démon Violator sur Terre pour continuer de martyriser Spawn et le forcer à envoyer des âmes en Enfer.

Avec des pouvoirs phénoménaux

La seule façon de tuer Spawn est de lui couper la tête. Il porte un masque et une cape rouge écarlate qui se nomme Agony (Agonie). Elle est imprégnée d'un symbiote, une espèce extra-terrestre qu'on retrouve chez Venom, l'ennemi de Spider-Man. Il lui permet de voler et de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. C'est aussi le symbiote qui lui protège son visage par un masque à la forme inquiétante. Ses yeux sont d'ailleurs des sortes de halos verts, ils peuvent guérir les malades et les mourant(e)s. Et lorsqu'il est en danger, des chaînes, qu'il porte sous sa cape, l'aident à se défendre.

Spawn est immortel Crédit : Delcourt