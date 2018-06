publié le 28/06/2018 à 11:36

Bottines en cuir, médaille en or et pantalons moulants : Brad Pitt et Leonardo DiCaprio sont tout droit sortis des seventies. Sur Instragram, Leonardo DiCaprio a partagé une première photo du tournage du prochain film de Quentin Tarantino mercredi 27 juin, pour le plus grand bonheur des internautes.

Lors de la conférence du CinemaCon le 23 avril à Las Vegas, Quentin Tarantino avait promis le "duo de stars le plus excitant depuis Paul Newman et Robert Redford" pour son futur long-métrage, Once Upon a Time In Hollywood. Il ne nous a pas déçu. Car c'est la première fois que les Leonardo DiCaprio et Brad Pitt sont réunis à l'écran.



Le réalisateur de Kill Bill s'est offert un casting 5 étoiles : Margot Robbie, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Burt Reynolds, Dakota Fanning et Al Pacino sont de la partie.



L'intrigue du film se déroule à Los Angeles en 1969. Le cinéma est alors traumatisé par le meurtre sauvage de l'actrice Sharon Tate, compagne de Roman Polanski, par un disciple du psychopate Charles Manson. Leonardo DiCaprio incarne une ancienne vedette de télévision. Avec sa doublure, incarnée par Brad Pitt, ils tentent de se faire une place dans un Hollywood en mutation.



La sortie du film est prévue pour le 9 août 2019, 50 ans après le meurtre de Sharon Tate.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Une publication partagée par Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) le 27 Juin 2018 à 6 :00 PDT