publié le 13/06/2019 à 18:01

Que s'est-il passé dans la vie d'Alfred avant qu'il ne travaille pour Bruce Wayne ? C'est ce que les fans de DC Comics découvriront à partir du 28 juillet 2019 dans Pennyworth, diffusée sur la chaîne américaine Epix. La nouvelle bande-annonce, entre les univers de James Bond et Kingsman, donne plus de détails sur cette série estivale, préquel des aventures de Batman.



La série se déroule dans le Londres des années 60. Alfred Pennyworth (Jack Bannon), ancien membre des forces spéciales Britanniques, crée une agence de sécurité rapprochée. Il est alors engagé par le milliardaire Thomas Wayne (Ben Aldridge), visé par une redoutable organisation criminelle. Alfred devra tout faire pour garder le futur père de Bruce en vie et sauver son amie Esmé (Emma Corrin) retenue prisonnière par Bet Skyes (Paloma Faith) et Lord Harwood (Jason Flemyng).

Composée de 10 épisodes d'une heure, Pennyworth, est une création de Danny Cannon et Bruno Heller, producteurs de la série Gotham, consacrée aux jeunes années du commissaire Gordon, de Bruce Wayne et du Joker, entre autres. Pour le moment, on ignore encore si Pennyworth sera diffusé sur Netflix, comme Titans, la série centrée sur Robin, sans Batman. La suite au prochain épisode ?