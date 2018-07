publié le 29/01/2018 à 11:43

L'Espagne à l'honneur pour les César. L'actrice espagnole Penélope Cruz recevra un César d'honneur lors de la 43ème cérémonie des César, a annoncé lundi 29 janvier l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma.



"Muse des grands cinéastes", l'actrice de 43 ans "est bouleversante dès son premier rôle au cinéma à l'âge de 16 ans dans Jambon Jambon qui la propulse aussitôt parmi les grandes actrices en devenir", déclarent les organisateurs des César.

Penélope Cruz a notamment tourné cinq films avec le réalisateur espagnol Pedro Almodovar : En chair et en os (1997), Tout sur ma mère (1999), Volver (2006), Étreintes brisées (2009) et Les Amants passagers (2013).

"Penélope Cruz a cette faculté de briller aussi bien dans les productions internationales que dans les films intimistes, que ce soit devant la caméra de Ridley Scott, de Rob Marshall, de Kenneth Branagh, de Sergio Castellitto, de Fernando Trueba ou encore d'Asghar Farhadi avec qui elle vient de terminer Todos Lo Saben qui sortira au mois de mai", ajoute l'Académie des Arts et techniques du Cinéma.



L'actrice espagnole succède à George Clooney, honoré lors de la dernière édition. La cérémonie des César 2018 sera retransmise en direct et en clair sur Canal Plus, depuis la salle Pleyel. Avec pour maître de cérémonie le comédien Manu Payet, cette soirée sera dédiée à Jeanne Moreau et débutera par un hommage de Vanessa Paradis.