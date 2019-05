publié le 25/05/2019 à 20:05

Téléphones confisqués, villa dans un endroit soigneusement secret protégé par la police... Le jury du 72e Festival de Cannes était en en conclave pour décider du palmarès de Cannes 2019 ce samedi 25 mai. Il n'est reparu que le soir pour monter les marches et dévoiler le palmarès.



Selon le règlement du festival, le jury, cette année présidé par le Mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu, doit "obligatoirement" attribuer sept prix : la Palme d'or, le Grand Prix, les prix de la mise en scène, du jury, du scénario et les prix d'interprétation féminine et masculine. Le palmarès ne peut comporter qu'un seul prix ex æquo et cette disposition ne peut s'appliquer à la Palme d'or.

Autre point incontournable : un même film ne peut recevoir qu'un seul des prix du palmarès. Cependant, le prix du scénario et le prix du jury peuvent être associés à un prix d'interprétation, mais uniquement sur dérogation du président du Festival, Pierre Lescure.

Dans ce cadre très réglementé, le jury dispose d'une certaine liberté comme on l'a vu en 2013 avec la Palme pour le film La Vie d'Adèle, partagée entre le réalisateur (Abdellatif Kechiche) et ses deux interprètes (Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos). Par tradition, un seau à champagne fait office d'urne: les jurés y déposent un petit papier plié en quatre.



Une fois leurs décisions prises, le jury a rejoint le Palais des Festivals avec les réalisateurs, producteurs et comédiens du monde entier pour monter les marches une dernière fois et récupéré, si la chance est avec eux, l'un des prix de la soirée.