publié le 25/05/2019 à 18:47

Le Festival de Cannes s'apprête à dévoiler son palmarès, avec un film introspectif de Pedro Almodovar et un thriller social du Sud-Coréen Bong Joon-ho parmi les favoris pour la Palme d'or, au terme d'une compétition de très bon niveau. Après douze jours de festival, le jury, présidé par le Mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu, a choisi parmi les 21 films en compétition celui qui succédera à Une affaire de famille du Japonais Hirokazu Kore-eda, Palme d'or l'an dernier. Six autres prix seront remis, dont les prix d'interprétation masculine et féminine.



Les acteurs Gael Garcia-Bernal, Catherine Deneuve, Valeria Bruni-Tedeschi, Sylvester Stallone, Reda Kateb, les cinéastes Claire Denis et Michael Moore sont parmi les personnalités qui remettront à partir de 19h15 les précieuses récompenses. Comme chaque année, les neuf hommes et femmes chargés de délibérer s'étaient retirés dans un lieu tenu secret dans la matinée pour faire leurs choix. Désormais les jeux sont faits, et la montée des marches a démarré aux alentours de 18h00 pour entendre les résultats.

19h25 - Claire Denis et Nadine Labaki remettent une mention spéciale à Monstruo Dios. La Palme d'or du court-métrage revient à La distance entre le ciel et nous de Vasilis Kekatos. Le film raconte le parcours de deux inconnus qui se rencontrent pour la première fois, la nuit, dans une station-service perdue. Alors que le premier fait le plein, il manque quelques euros au second pour rentrer chez lui. Les deux hommes vont marchander le prix de ce qui les sépare d’une histoire.



19h25 - Édouard Baer commence son discours introductif. La cérémonie de clôture peut désormais commencer.



19h05 - Le jury de cette édition du Festival international de cinéma vient de monter les marches et d'entrer dans la salle. Souriants et complices, eux seuls connaissent le palmarès de cette soirée. 'C'était très démocratique, poli, amical et passionné", a résumé le président de ce jury Alejandro González Iñárritu. Le jury est composé cette année, en plus du réalisateur mexicain, de Robin Campillo, Enki Bilal, Elle Fanning, Yórgos Lánthimos, Maimouna N'Diaye, Enki Bilal, Pawel Pawlikowski, Kelly Reichardt et Alice Rohrwacher.

Alejandro González Iñárritu, président heureux du jury de #Cannes2019 : "C'était très démocratique !"



Alejandro González Iñárritu, président heureux du jury de #Cannes2019 : "C'était très démocratique !"

19h02 - Qui présentera les prix ce soir lors de la cérémonie ? Des stars, bien sûr Catherine Deneuve, Michael Moore, Valeria Bruni-Tedeschi, Sylvester Stallone, Gael Garcia Bernal, Claire Denis (présidente du Jury Cinéfondation et Court Métrage 2019), Reda Kateb, Zhang Ziyi, Viggo Mortensen, Nadine Labaki (présidente du Jury Un Certain Regard 2019) et Rithy PANH (président de la Caméra d'or 2019).



19h00 - Toute la montée des marches est à suivre sur cette vidéo en direct du Festival >

#Cannes2019 is live ¿

—

Suivez la montée des marches de la Cérémonie du Clôture du 72ème Festival de Cannes en direct sur TV Festival !

—

Follow the red steps of the 72nd Festival de Cannes Closing Ceremony on TV Festival! https://t.co/eEh6YEyYMP — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 25 mai 2019

18h50 - Arrivée triomphale pour Sylvester Stallone qui a improvisé quelques postures de boxe (Rocky oblige) en face du public réuni devant le Palais des festivals de Cannes.



Arrivée triomphale pour @TheSlyStallone qui remet un prix ce soir !



Arrivée triomphale pour @TheSlyStallone qui remet un prix ce soir !

18h30 - Suivez l'émission de RTL en direct consacrée à la cérémonie de clôture du Festival de Cannes.



18h27 - Les acteurs Virginie Efira et Niels Schneider montent les marches du Palais des Festivals de Cannes. La comédienne belge a préféré le smoking revisité après une pénible montée des marches la veille dans une sublime robe noire et avec des chaussures quelque peu récalcitrantes.

Virginie Efira et Niels Schneider font leur arrivée au @CannesPalais.



Virginie Efira et Niels Schneider font leur arrivée au @CannesPalais.