Berlinale : la meilleure réalisation pour Claire Denis et un palmarès quasi-exclusivement féminin

Après six jours de compétition, la Berlinale s'est achevée ce mercredi 16 février. La cinéaste française Claire Denis a remporté l'Ours d'argent de la meilleure réalisation pour Avec amour et acharnement, une histoire d'amour intense et passionnée avec Juliette Binoche et Vincent Lindon dans les rôles principaux. La réalisatrice, en compétition pour la première fois à Berlin, a remercié ses acteurs sans lesquelles "la mise en scène n'existe pas".

L'Ours d'or a été décerné à Carla Simón et le film Alcarràs, une ode aux petits exploitants qui se déroule dans un coin de la Catalogne. La cinéaste de 35 ans devient la troisième jeune réalisatrice d'affilée à être sacrée dans un festival majeur après notamment Julia Ducournau à Cannes avec Titane. Le reste du palmarès est également dominé par les femmes. À noter, la remise d'un prix "non-genré" de la meilleure interprétation à l'actrice germano-turque Meltem Kaptan.

Seule bémol de la soirée : l'absence d'Isabelle Huppert. L'actrice française devait se voir remettre une récompense pour l'ensemble de sa carrière mais elle a été testée positive à la Covid-19.