Un robot tueur du coronavirus suscite l'intérêt d'Hollywood

publié le 24/05/2020 à 01:15

Et si un robot était capable de tuer le coronavirus en seulement quelques instants ? C'est le cas de Xenex Germ-Zapping Robot et Hollywood compte bien l'exploiter. Ce robot désinfectant déjà utilisé pour stériliser plus de 500 établissements de santé et hôpitaux dans le monde, pourrait bien se retrouver sur les plateau des studio de petit ou grand écran.

C'est la société Xenex Disinfection Services qui fabrique le robot en question et qui aurait déjà propos ses services à Netflix, Amazon et Sony, rapporte Le Figaro. Alors que le Covid-19 peut survivre jusqu'à trois jours sur de l'acier inoxydable ou du plastique, selon des chercheurs des National Institutes of Health, qui dépendent du gouvernement américain. Xenex, grâce à ses rayons UV-C, est capable de nettoyer une dizaine de pièces par jour.

Cinq minutes suffisent, durant lesquelles les rayons ultraviolets parcourent les surfaces afin de détruire toute présence du coronavirus. Selon le magazine américain The Hollywood Reporter, la production de CBS Blue Bloods aurait manifesté son intérêt envers Xenex dans le but de préserver la santé de ses acteurs et de ses équipes.