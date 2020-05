Coronavirus aux États-Unis : des UV pour contrer la Covid-19 dans le métro

Crédit : EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Une station de métro à New York (illustration)

et Quentin Marchal

publié le 21/05/2020 à 19:12

Pays le plus durement touché par l'épidémie de coronavirus, les États-Unis multiplient les initiatives pour contrer au mieux la Covid-19. À New York, épicentre du virus dans le pays, la société qui gère les transports de la ville, soit les métros, les bus et les trains, teste actuellement, avec l’aide d’un laboratoire de l’université Columbia, une méthode qui permettrait de tuer le virus avec des ultraviolets.

150 appareils d’une start-up du Colorado fonctionnent donc lorsque le métro et les transports de la ville sont à l’arrêt la nuit. Les machines passent de rame en rame en envoyant un gros flash de lumière qui permet de détruire certaines bactéries et virus, dont le nouveau coronavirus.

Une autre solution innovante a été imaginée dans New York et d'autres grandes villes pour adapter la vie des habitants avec la Covid-19. Dans les parcs, des cercles blancs ont été tracés au sol pour que les Américains puissent profiter du plein air tout en respectant les mesures de distanciation physique.