Confinement : quand les tournages des jeux télévisés et des séries pourront-ils reprendre ?

publié le 04/05/2020 à 11:41

Avec le coronavirus, les tournages de fictions sont à l'arrêt. Cependant, les Mystères de l'amour démarre bien sur TMC le 12 mai, France 3 espère relancer Plus belle la vie en juin et TF1 remettra cet été Demain nous appartient à l'antenne.

Côté jeux, tous seront sans public et avec des candidats choisis dans un rayon de 100 kilomètres autour de Paris. Reprise le 11 mai, au plus tard le 18 d'Affaire conclue sur France 2. Le 11 mai toujours, Jean-Luc Reichmann espère reprendre Les 12 Coups de midi sur TF1. Seulele champion Éric, qui a battu le record de gains détenu par Christian Quesada, viendra de Bretagne avec une dérogation. Il sera logé sur zone jusqu'à ce que défaite s'ensuive.

Le 15 mai, Nagui s'y remet en allongeant sa table. La troisième semaine de mai, Bruno Guillon reprend ses Z'Amours en main. Fin mai, ce sera l'épilogue en direct de Koh-Lanta. Courant juin ou en juillet au plus tard, vous pourrez découvrir la finale de The Voice, sans public et c'est un casse-tête assuré pour réduire le nombre de personnes sur le plateau, puisque ce sont 350 intermittents habituellement qui participent à l'émission.

Pour Fort Boyard, le tournage est prévu du 15 au 26 juin et les équipes arriveront le 13.