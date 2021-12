Commençons par quelques chiffres, ceux du box-office. Les spectateurs ont-ils été au rendez-vous de la famille Tuche ? 5e démarrage de l'année pour Cathy, Jeff, Mamie Suze et les autres avec quasiment 900.000 entrées en une semaine... Quant à West Side Story, c'est difficile aux États-Unis pour Steven Spielberg, et c'est moyen en France, vous avez été 170.000 à aller découvrir le film, avec une séance en moins du fait de la durée du film...

Parmi les sorties de ce 15 décembre, commençons par un des derniers poids-lourds attendus de l'année : Spider-Man: No Way Home. Troisième épisode de la saga avec Tom Holland sous le masque de l'homme-araignée... L'ensemble est vraiment bien fichu, malin, marrant et émouvant quand il faut, avec plein de surprises et de clins d'œil dont nous ne devons rien vous dire de plus... Atout supplémentaire : Tom Holland, parfait dans le rôle titre, entre ado et jeune homme, comme le Spider-Man des comics... Prochaine étape des super-héros Marvel : la suite des aventures de Docteur Strange en mai, le retour de Thor en juillet et la suite très attendue de Black Panther en novembre...

Pour les vacances

Pour les jeunes et les familles, autre proposition : Mystère de Denis Imbert, un conte animalier qui raconte l'amitié entre une petite fille et l'adorable petite boule de poils que tout le monde au début prend pour un chien avant de se rendre compte que pas du tout : c'est un loup... Ça se passe au milieu des sublimes paysages du Cantal et tout repose sur la symbiose parfaite entre la jeune actrice du film, Shanna Keil, et son partenaire canidé...

Pour les plus petits à quelques jours des vacances de Noël, nous vous signalons le film d'animation français Princesse dragon, un conte qui raconte comment une petite fille élevée par un dragon va devoir découvrir le monde des hommes : ses lois, ses injustices mais aussi ses merveilles... C'est charmant et plein d'enseignements.

Côté comédie : Mes très chers enfants d'Alexandra Leclère ou comment un couple de parents, désespérés de ne plus voir leur fille et leur fils partis loin de la maison, imagine un coup tordu : faire croire aux enfants qu'ils ont gagné 18 millions d'euros au Loto... Bizarrement, les petits vont être plus présents qu'avant. On est dans le vaudeville mais aussi dans l'humour qui gratte un peu : liens parents-enfants, rapport à l'argent, transmission... À l'affiche : Didier Bourdon, Marylou Berry, Ben et celle qui joue la mère un peu dépassée par son mensonge, Josiane Balasko...

Notre coup de cœur

Et nous terminons par un coup de cœur pour Un héros le nouveau film du réalisateur iranien Asghar Farhadi... Le film le plus complet du dernier Festival de Cannes, selon nous, reparti avec le Grand Prix du Jury. Après Une séparation ou Le passé, Farhadi continue d'explorer la société de son pays : cette fois il imagine comment un peintre ouvrier emprisonné pour escroquerie va mettre à profit quelques jours de liberté conditionnelle pour essayer de convaincre son créancier de retirer sa plainte.

Notre homme va devenir un héros, via les médias et les réseaux sociaux, quand sa femme trouve un sac rempli de pièces d'or et qu'il se démène pour retrouver son propriétaire... Mais n'a-t-il vraiment que de bonnes intentions ? N'y aurait-il pas un peu, voire beaucoup, de manipulation derrière son acte ? Questions passionnantes au cœur d'un film bâti comme un thriller dans lequel Asghar Farhadi explore la thématique de l'héroïsme...