"Les Animaux Fantastiques 3" : la bande-annonce des "Secrets de Dumbledore" dévoilée

On avait presque oublié les Animaux Fantastiques, le prequel de Harry Potter. Le troisième film de la franchise qui met en avant les aventures de Newt Scamander, le célèbre sorcier ami des bêtes vient de dévoiler sa première grande bande-annonce. Plus les films avancent et plus les enjeux dramatiques prennent de l'ampleur. Plus que les créatures fantastiques du magizoologiste c'est le duel entre Albus Dumbledore et le mage noir Grindelwald qui occupe le terrain.

Ce combat est au cœur de l'intrigue de ce troisième volet baptisé Les Secrets de Dumbledore. Nous retrouvons notre sorcier, professeur à Poudlard et toujours incarné par Jude Law qui doit faire face à son meilleur ennemi qui, lui, a changé d'interprète. En effet, Johnny Depp qui incarnait le personnage a cédé sa place à l'acteur Mads Mikkelsen. Au final, le sorcier maléfique aura été joué par trois acteurs différents dans trois films. Le premier était un déguisement volontaire. Le dernier changement en date est plus politique.

Une brave équipe de héros va s'unir, grâce aux conseils (toujours obscurs) de Dumbledore, pour tenter de vaincre le dictateur en devenir qu'est Grindelwald. On retrouve ici des thèmes forts de la saga Harry Potter : la force de la diversité et du groupe face à des idées fascisantes ou suprémacistes. Professeurs, Moldu, magizoologiste, assistante, Auror... vont s'unir pour faire face à cette menace.

Le film semble promettre une bonne dose d'humour (avec toujours quelques créatures magiques dans le décor), de l'émotion et de l'action. Les fans seront ravis de voir que nous serons une nouvelle fois de retour au sein de la célèbre école de sorcellerie pour quelques scènes avec Dumbledore. Mais la franchise continuera à étendre le monde magique de J.K. Rowling puisque nos mages ont beaucoup voyagé dans ce film. Rendez-vous au cinéma le 13 avril pour découvrir ce troisième film (dans une saga qui en comptera cinq en tout).