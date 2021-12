"Les Tuche 4" : comment expliquer le succès de la saga familiale

Le sujet du jour. Quand on va voir Les Tuche, on retrouve la famille, des copains… Il y a une dizaine d'année, le premier long-métrage de la saga était projeté en salles, précédant un succès inattendu. Deux autres volets sont ensuite produits et le nombre de spectateurs ne cesse d'augmenter à chaque sortie.



Pourquoi on en parle ? Les trois premiers films ont totalisé 11,5 millions d'entrées au box-office français. Depuis, une véritable communauté de fidèles s'est réunie autour des Tuche. Ce mercredi 8 décembre, le quatrième volet de la saga sort en salles. Pourtant, il y a dix ans, personne ne s'attendait à un tel phénomène.

L'analyse. "Les Tuche sont en quelque sorte un effet miroir des Français. Oui, ils sont râleurs, oui ils sont de mauvaise foi, mais ils sont touchants, vrais et ils ont bon fond", explique Stéphane Boudsocq, spécialiste du cinéma à RTL.



